Крім України, перші випадки зараження COVID-19 виявлено ще в чотирьох країнах

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це йдеться в даних влади регіонів і в даних Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).
Так, чилійські медики підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в країні.
"Сьогодні в Талькє повідомили про перший підтверджений випадок коронавірусу", - сказав президент Чилі Себастьян Піньєра.
За словами президента цієї країни, йдеться про 33-річного лікаря, який їздив у Сінгапур.
"Під контроль будуть взяті всі, хто з ним спілкувався", - зазначив глава держави.
Своєю чергою перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Гібралтарі, йдеться в повідомленні уряду країни, опублікованому на сайті.
Інфікований, а також особа, яка перебувала з ним в тісному контакті, як підкреслюється в документі, нещодавно повернулися з північної Італії. Вони слідували через аеропорт іспанського міста Малаги. Наразі вони перебувають в ізоляції.
В Аргентині про перший випадок коронавірусу повідомив міністр охорони здоров’я країни Хінес Гонсалес Гарсіа.
"У нас перший підтверджений випадок коронавірусу в країні", - сказав він на пресконференції.
За словами міністра, особа, що захворіла, повернулася в Аргентину після поїздки в Європу, зокрема й Італію. Наразі інфікована людина перебуває в одній з приватних лікарень Буенос-Айреса та ізольована від інших пацієнтів. "Ступінь тяжкості її стану оцінюється як легкий", - зазначив Гонсалес Гарсія.
Про одного інфікованого з Ліхтенштейну стало відомо завдяки карті поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса.
Нагадаємо, станом на ранок середи від коронавірусу у світі одужали вже понад 50 тис. людей.
Як повідомлялося, у Чернівцях 3 березня був офіційно зареєстрований перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, що вже поширився на понад 70 країн світу.
Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків. Наразі лікарі повідомляють, що запалення легенів у пацієнта немає. Пізніше стало відомо, що дружину інфікованого коронавірусом чернівчанина відвезли на обсервацію.