Крім України, перші випадки зараження COVID-19 виявлено ще в чотирьох країнах

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це йдеться в даних влади регіонів і в даних Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Так, чилійські медики підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в країні.

"Сьогодні в Талькє повідомили про перший підтверджений випадок коронавірусу", - сказав президент Чилі Себастьян Піньєра.

За словами президента цієї країни, йдеться про 33-річного лікаря, який їздив у Сінгапур.

"Під контроль будуть взяті всі, хто з ним спілкувався", - зазначив глава держави.

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Своєю чергою перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Гібралтарі, йдеться в повідомленні уряду країни, опублікованому на сайті.

Інфікований, а також особа, яка перебувала з ним в тісному контакті, як підкреслюється в документі, нещодавно повернулися з північної Італії. Вони слідували через аеропорт іспанського міста Малаги. Наразі вони перебувають в ізоляції.

В Аргентині про перший випадок коронавірусу повідомив міністр охорони здоров’я країни Хінес Гонсалес Гарсіа.

"У нас перший підтверджений випадок коронавірусу в країні", - сказав він на пресконференції.

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За словами міністра, особа, що захворіла, повернулася в Аргентину після поїздки в Європу, зокрема й Італію. Наразі інфікована людина перебуває в одній з приватних лікарень Буенос-Айреса та ізольована від інших пацієнтів. "Ступінь тяжкості її стану оцінюється як легкий", - зазначив Гонсалес Гарсія.

Про одного інфікованого з Ліхтенштейну стало відомо завдяки карті поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса.

Нагадаємо, станом на ранок середи від коронавірусу у світі одужали вже понад 50 тис. людей.

Як повідомлялося, у Чернівцях 3 березня був офіційно зареєстрований перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, що вже поширився на понад 70 країн світу.

Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків. Наразі лікарі повідомляють, що запалення легенів у пацієнта немає. Пізніше стало відомо, що дружину інфікованого коронавірусом чернівчанина відвезли на обсервацію.