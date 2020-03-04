Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Призначення "ненових осіб" в оборонному секторі. Ось це несподіванка: найбільш ефективного і компетентного керівника, главу єдиної в Україні компанії-виробника сучасних озброєнь "КБ "Луч" Олега Коростельова рекомендовано на нову посаду віцепрем'єр-міністра з питань оборонної промисловості. Якщо депутати проголосують - це буде дуже обнадійлива подія для нашої держави. Коростельов з нуля створив цілу галузь керованої зброї, якої в Україні не було за часів СРСР, з нуля освоїв виробництво різних видів керованих протитанкових ракет "Стугна" і "Корсар", 300-мм коректованих реактивних снарядів далекої дії "Вільха", протикорабельної крилатої ракети "Нептун". Це не просто інженер, це об'єктивно унікальний виробничий менеджер і талант світового класу. Йому 71 рік, але це енергійний, жорсткий, дієздатний і високоорганізований керівник. І якщо десь будуть проблеми - він не мовчатиме, а відстоюватиме свою позицію. Призначення Коростельова - це останній шанс для відродження оборонної промисловості і збереження інженерних компетенцій в Україні, йому під силу реалізувати системні реформи спільно з РНБО, ОП, "Укроборонпромом", які передбачає указ президента №59", - заявив журналіст.

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"Про кандидатуру нового міністра оборони Андрія Тарана я вже писав. Тарану 65 років, у нього є масштаб мислення, багато років навчання і служби в США, але як він проявить себе на цій посаді? Завдання дуже складне. З розвідки в міністерство, де потрібні структурні реформи, які існують тільки на словах. Україні не потрібен міністр-миротворець - Україні потрібен міністр оборони від агресії РФ. А дипломати нехай роблять свою роботу. В Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, чи зуміє розробити стратегію і намітити шляхи лікування багатьох поточних хвороб. Ми зрозуміємо все дуже швидко, людина на такій посаді з першого дня показує, в якому форматі працюватиме. Армія не чекатиме довгої розкачки - довіра до Верховного головнокомандувача у військових просто мізерна, щоб керівництво почали поважати в армії, треба швидко діяти. Інакше надії на зміни від нового міністра швидко зникнуть, і армія, як і сьогодні, вестиме війну за Україну, спираючись лише на моральну підтримку активної частини суспільства, а не влади", - зазначив він.

"Дуже сподіваюся, що призначення Коростельова і Тарана призведе до перегляду закладених у Держоборонзамовленні помилкових рішень - наприклад, "бронеавтобусів". З політичної точки зору, проблеми в оборонній промисловості і в Міністерстві оборони абсолютно ідентичні. Інституційно це дуже слабкі організації, без доктрини дій, без стратегії, без довгострокових програм, без мотивації. І тому відтік професійних кадрів, недофінансування та неукомплектованість на всіх рівнях. Щоб довести свою спроможність на політичних посадах, Коростельов і Таран мають мобілізувати насамперед експертів для розробки плану дій, щоб залучити до процесу реформ громадянське суспільство, армію, промисловість. Спроби складати презентації в кабінеті приречені на провал. Що ж, почекаємо голосування Верховної Ради, і подивимося, з чого почнуть нові керівники", - резюмував Бутусов.