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04.03.20 09:10

Питання звільнення Рябошапки сьогодні Рада не розглядатиме, - "слуга народу" Скічко

Сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради питання звільнення Генерального прокурора Руслана Рябошапки розглядати не будуть.

Питання звільнення Рябошапки сьогодні Рада не розглядатиме, - "слуга народу" Скічко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Скічко.

"Питання Генпрокурора завтра (4 березня. - Ред.) розглядатися не буде", - зазначив Скічко.

Однак, за його словами, все буде залежати від звіту за результатами виконаної за 6 місяців роботи. А саме від того, на якому етапі важливі справи, за які відповідає Офіс Генпрокурора.

"Ми заслухаємо звіт, потім відбудеться обговорення, а тоді будемо ухвалювати рішення", - додав нардеп.

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Скічко також прокоментував роботу МВС. За його словами, відомство протягом 6 місяців працювало краще, ніж інші міністерства. Однак є в чому вдосконалюватися.

Нагадаємо, раніше кілька народних депутатів ініціювали висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

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