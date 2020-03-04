Ми маємо розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширитися Україною, - головний санлікар Ляшко

"Ми маємо розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширитися і на території нашої країни", - заявив Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Сьогодні у нас один випадок. Можливо, буде і поширення хвороби на території. Ми бачимо приклад Італії, Німеччини", – уточнив він.

Ляшко повідомив, що станом на вечір 3 березня не виявлено симптомів розвитку COVID-2019 в жодного з тих, хто контактував з інфікованим коронавірусом мешканцем Чернівців.

Однак на запитання, скільки ще носіїв коронавірусу в Україні можуть залишатися не виявленими, він відповів: "Складно сказати".

За його словами, наразі фахівці з охорони здоров'я, медики та вчені, розробляють епідеміологічний прогноз для України.

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"Оскільки коронавірус – нова і маловивчена інфекція, ми залучили Академію медичних наук, щоб вони допомогли нам розробити оптимістичний і негативний сценарій", – зазначив санлікар.

Як повідомлялося, у Чернівцях 3 березня був офіційно зареєстрований перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, що вже поширився на понад 70 країн світу.

Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків. Наразі лікарі повідомляють, що запалення легенів у пацієнта немає. Пізніше стало відомо, що дружину інфікованого коронавірусом чернівчанина відвезли на обсервацію.