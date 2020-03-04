Freedom House заявив, що демократія перебуває під ударом у всьому світі. Україну віднесено до "частково вільних" країн, Крим та ОРДЛО - до "не вільних"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Як зазначають в організації, це стосується і України, йдеться в її цьогорічному звіті про стан свободи у світі.

Україна й далі є "частково вільною" державою, свідчить звіт Freedom in the World 2020 (він стосується становища за період 2019 року). А окуповані Крим і східна частина Донбасу, проаналізовані окремо, визнані "не вільними" територіями.

2019 рік став 14-м поспіль роком погіршення стану свобод у всьому світі: країн, які протягом того року зазнали відступу в рівні свободи (64), майже вдвічі більше, ніж тих, що здійснили поступ (37), свідчить звіт. Із проаналізованих 195 країн (і 15 територій) "вільних" було 83 (і 1), "частково вільних" 63 (і 4) і "не вільних" 49 (і 10).

Україна, як і раніше, лишилася в категорії "частково вільних" країн. А її показник у балах порівняно з попереднім звітом, за 2018 рік, навіть дещо зріс: тепер вона має 62 бали (найкращий можливий показник – 100 балів, найгірший можливий – 0), а попереднього року мала 60.

"Корупція залишається ендемічною, а ініціативи, спрямовані на її подолання, впроваджуються лише частково. Часто відбуваються напади на журналістів, громадських активістів та представників меншин; при цьому працівники поліції часто неналежним чином реагують на такі порушення", – зауважили автори звіту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний здобуток України за останні 10 років - демократія, - Гончарук

Головними подіями 2019 року в Україні правозахисники назвали вже згадані президентські і парламентські вибори, що загалом були визнані змагальними й чесними, і початок роботи нового уряду над давно очікуваними реформами.

"Тривають напади та переслідування журналістів, активістів і представників меншин, зокрема ромів та ЛГБТ+ людей. У вересні почав працювати новий Вищий антикорупційний суд, але станом на кінець року жодних вироків він не виніс", – зазначено також у звіті.

Із окупованими територіями України, дослідженими окремо, ситуація значно гірша: і Крим, і Східний Донбас – "не вільні".

Крим, зокрема, отримав лише 8 балів зі 100 можливих – так само, як і рік тому. Розділ про політичні права при цьому отримав оцінку нижче від нуля – мінус 2. Причина в тому, що в Криму, говорячи мовою звіту, "здійснюється свідома зміна етнічного складу країни або території урядом або окупаційною владою з метою знищення культури або зміщення політичного балансу на користь іншої групи".

"Окупаційна влада суворо обмежує політичні і громадянські права, унеможливила професійну діяльність незалежних ЗМІ і застосовує антитерористичні статті, а також інші норми законодавства для боротьби з опозиційними проявами. Значна кількість українців була депортована або іншим чином змушена залишити територію Криму. Кримські татари, корінне населення Криму, багато хто з яких відкрито виступає проти російської окупації, зазнають суворих репресій із боку влади", – зазначено в кримському розділі звіту.

Серед головних подій року в Криму названо те, що в червні 2019-го російська влада захопила контроль над останнім храмом, який досі належав до Української православної церкви Київського патріархату (так у тексті; після Об’єднавчого собору в грудні 2018 року він став храмом канонічної Православної церкви України – ред.), а також те, що окупаційна влада не дозволила українцям у Криму проголосувати на виборах президента і Верховної Ради України.

Цілком новим став у цьогорічному звіті розділ про Донбас. Раніше в організації казали, що цю частину Донбасу відображають в основному розділі про Україну через можливість раптової зміни ситуації.

"Попри формальне припинення вогню, бойові дії досі тривають, і лінія фронту періодично зміщується то в один, то в інший бік. Ситуація на Донбасі може перерости у реальний заморожений конфлікт, і тоді ми змінимо наш підхід відповідним чином", – заявляли в організації 2017 року. Тепер підхід змінився.

Також дивіться: 20% українців вважають, що авторитаризм може бути краще, ніж демократія, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

Як зазначають правозахисники, в цьому розділі вони проаналізували ситуацію в регіоні, що складається з "частин Донецької і Луганської областей України, які ще в 2014 році були окуповані російськими та проросійськими сепаратистськими силами".

"Політична діяльність на цих територіях суворо контролюється силами безпеки, не залишаючи місця для повноцінної опозиції. Місцеві ЗМІ також перебувають під суворими обмеженнями, а користувачі соціальних мереж зазнають арештів за свої критичні дописи. Верховенство права та громадянські свободи загалом не дотримуються", – наголошено у звіті.

Цей регіон отримав 5 балів зі 100. Як і в кримському розділі, тут є негативний бал: мінус 1 окупована частина Донбасу отримала так само за пунктом про "свідому зміну етнічного складу країни або території урядом або окупаційною владою з метою знищення культури або зміщення політичного балансу на користь іншої групи".

"Дедалі більша зневага до умов, які складають основи демократії – зокрема, до дотримання прав меншин і мігрантів, до можливості критичного інакодумства і до дотримання верховенства права – загрожує дестабілізувати демократичний лад", – застерігають правозахисники. Вони наголошують, що демократичні держави мають працювати задля дотримання їхніх принципів і цінностей і в себе вдома, і в усьому світі.