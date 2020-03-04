Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне питання Кабміну і діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з корупцією

Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

Потім нардепи планують розглянути питання про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора в сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.

Потім нардепи планують розглянути допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях і зміни в Закон України "Про національну безпеку України" щодо набуття чинності положень щодо Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ.

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У другому читанні планують розглянути законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції".

Крім цього, буде розглядатися ратифікація договору між Україною та Францією про офіційну підтримку посилення морської безпеки і охорони України.