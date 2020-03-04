Кабмін затвердив шість розроблених Міністерством охорони здоров'я постанов, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.

"На засіданні у вівторок уряд схвалив 6 життєво необхідних проєктів, розроблених і внесених нашим Міністерством", - йдеться в повідомленні.

За її словами, було визначено механізм закупівлі інсулінів для хворих на діабет на період з 1 квітня по 30 вересня.

Також Кабмін затвердив перелік лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються спеціалізованими організаціями, і продовжив дію спрощеного порядку введення в обіг медичних виробів, що закуповуються із залученням спеціалізованих організацій.

Крім того, уряд врегулював "діяльність закладів охорони здоров'я, бюро судово-медичної експертизи та інших суб’єктів господарювання, які вилучають анатомічні матеріали людини для виготовлення біоімплантатів. А також суб’єктів господарювання, які утримують тварин, анатомічні матеріали яких будуть використовуватися для виготовлення ксеноімплантатів". А також постанову про порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів і вивезення за межі митної території України.

До того ж Кабмін затвердив постанову про порядок отримання і надання гемопоетичних стовбурових клітин та обміну інформацією про наявні анатомічні матеріали людини у вигляді гемопоетичних стовбурових клітин, призначених для трансплантації.

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