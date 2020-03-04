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04.03.20 10:38

НАБУ відкрило кримінальне провадження за інформацією про можливу корупцію Нефьодова на посаді заступника голови Мінекономрозвитку

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за рішенням суду відкрило провадження про можливе кримінальне правопорушення посадовими особами міністерства економічного розвитку і торгівлі.

НАБУ відкрило кримінальне провадження за інформацією про можливу корупцію Нефьодова на посаді заступника голови Мінекономрозвитку

"Детективи НАБУ, виконуючи ухвалу Вищого антикорупційного суду, внесли до реєстру досудових розслідувань відомості і можливе скоєння посадовими особами міністерства економічного розвитку і торгівлі України кримінального правопорушення і розпочате досудове розслідування", - повідомила "Інтерфакс-Україна" пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Низка ЗМІ стверджують з посиланням на джерела, що відкрито справу про можливу корупцію глави Державної митної служби, колишнього першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова.

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