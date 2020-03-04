НАБУ відкрило кримінальне провадження за інформацією про можливу корупцію Нефьодова на посаді заступника голови Мінекономрозвитку

"Детективи НАБУ, виконуючи ухвалу Вищого антикорупційного суду, внесли до реєстру досудових розслідувань відомості і можливе скоєння посадовими особами міністерства економічного розвитку і торгівлі України кримінального правопорушення і розпочате досудове розслідування", - повідомила "Інтерфакс-Україна" пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Низка ЗМІ стверджують з посиланням на джерела, що відкрито справу про можливу корупцію глави Державної митної служби, колишнього першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова.

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