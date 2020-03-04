У розпал коронавірусу "слуга народу" Радуцький залишив Україну без марлевих масок, - Білецький. ВIДЕО

Про це лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький розповів у своєму відеоблозі на Youtube.

"Ліків на цей час не існує, амбулаторії не готові, лікарі не забезпечені. Тестів декілька сотень тисяч на 37-ми мільйонну країну. Але є простий, хоч і не стовідсотковий засіб запобігання поширенню вірусу. Це – марлева маска. Але чому в аптеках України сьогодні не знайти звичайної марлевої маски? Тому що у нас є підприємливі люди, які встигли їх викупити та продати в Китай. Наприклад, пан Радуцький. За інформацією ЗМІ, він купив 28 млн масок і продав їх з наваром 188 млн грн. Проблема одна, що тепер їх немає в Україні, коли сюди прийшов китайський вірус", – заявив Білецький.

Політик повідомив, що спекуляцію Михайла Радуцького, який по суті зрадив національні інтереси та вчинив злочин проти своєї держави, уже розслідує СБУ. Але справедливого покарання, вважає Білецький, не буде. Головна причина в тому, що Радуцький – наближена до Зеленського особа, а нинішня очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька – його протеже, яка, очевидно, знала про дії Радуцького і ніяк не відреагувала.

"Команді президента треба було не займатися Інстаграм-війною з коронавірусом, а просто заспокоїти свого підприємливого дружка. Таких Радуцьких, які розпродали всі маски в країні. Зараз вже весна у розпалі. Пам'ятаю, що вся країни була завішана бордами "Прийде весна – саджати будемо". У Мілані заарештували цілу групу людей, які спекулювали медичними масками. Чи буде так в Україні – навряд чи", – прокоментував Білецький.