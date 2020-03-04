Температура 36,7 °C і незначний кашель: в інфікованого коронавірусом жителя Чернівців покращилося самопочуття, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА, про це повідомила завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Миндреску.

"На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку", – повідомила Валентина Миндреску.



Нагадаємо, чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус 29 лютого. Напередодні він подорожував Італією.

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Як повідомлялося, в Чернівцях 3 березня було офіційно зареєстровано перший в Україні випадок зараження новим типом коронавірусу, який уже поширився на більш ніж 70 країн світу. Чоловіка помістили в ізольоване приміщення в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Він перебуває під постійним наглядом медиків.