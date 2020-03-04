Позачергове засідання Ради: оновлення Кабміну. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

До порядку денного включено шість питань, повідомляє Цензор.НЕТ.

Першим питанням на порядку денному позачергового засідання Верховної Ради стоїть питання про Кабінет міністрів України. Потім нардепи планують розглянути питання про діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку. Далі нардепи планують розглянути низку законопроєктів.