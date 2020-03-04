Посли країн Євросоюзу узгодили продовження санкцій щодо РФ за окупацію Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомило європейське дипломатичне джерело в Брюсселі.

"Продовження обмежувальних заходів схвалено без обговорення. Я вам також нагадую, що Рада (Євросоюзу. - Ред.) має ще ухвалити своє рішення на одному з найближчих засідань, перш ніж це продовження набуде чинності", - сказав співрозмовник.

Інше джерело повідомило, що рада може ухвалити відповідне рішення наступного тижня.

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Індивідуальні санкції стосовно фізичних і юридичних осіб передбачають заборону на в'їзд до ЄС і заморожування банківських авуарів.

Ці обмежувальні заходи були вперше введені в березні 2014 року стосовно осіб та організацій, які "підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України". Санкції відтоді продовжували що пів року.

Брюссельський журналіст Рікард Йозвяк у Twitter повідомив: "Посли ЄС вирішили зняти заморожування активів колишнього прем'єр-міністра України Азарова та ексміністра енергетики Ставицького. Продовження (заморожування активів. - Ред.) на 12 місяців для Януковича і ще 8 осіб і на шість місяців для його сина Олександра".