Рада призначила Шмигаля прем'єр-міністром України

За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосував 291 народний депутат, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 4 лютого Рада призначила Шмигаля віцепрем'єром - міністром розвитку громад і територій. До цього призначення з серпня 2019 року Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. Раніше він очолював Бурштинську ТЕС (входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації, був заступником начальника головного управління Міндоходів у Львівській області.

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