Постанову про відставку Гончарука внесено в Раду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті ВР.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна рада України постановляє: прийняти відставку прем'єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича", - йдеться в тексті постанови ВР.

Останній етап проходження документа - направлено до комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук подав у Раду заяву про відставку з поста прем'єр-міністра. ДОКУМЕНТ

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.