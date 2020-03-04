"Слуга народу" Дубінський відвідав Коломойського відразу після засідання фракції з перезавантаження Кабміну, - Bihus.Info

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автомобіль Дубінського під "Міленіумом" помітили журналісти Bihus.Info.

"Приблизно за двадцять хвилин з підземного паркінгу бізнес-центру виїхав кортеж, яким, найвірогідніше, користується сам Ігор Коломойський. З різницею в декілька хвилин з парковки навпроти від’їхало і авто Дубінського", - йдеться в матеріалі.

У коментарі Bihus.Info нардеп заявив, що дійсно вчора приїжджав до "Міленіуму", але не зустрічався з Коломойським і нічого з ним не обговорював. За словами нардепа, він "зайшов до друзів у "Міленіум". Називати імена "друзів" Дубінський не захотів, але наголосив, що в "Міленіумі" також є офіс нардепа і соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці.

На уточнювальне запитання нардеп заявив, що в позаробочий час має право займатися чим заманеться. "Дивіться, у мене о 6 годині закінчився робочий час - я з ким хочу, з тим і зустрічаюся", - заявив Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.