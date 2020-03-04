Зразки, взяті у дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців, ще не доставили в лабораторію, - ЦГЗ

"Зразки ще не доставили в лабораторію, тому протягом дня буде інформація", - повідомила "Інтерфакс-Україна" пресслужба Центру громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавируса в Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його на машині екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

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