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04.03.20 13:39

Глава райсуду на Рівненщині та адвокат, які вимагали 20 тис. грн за непритягнення до відповідальності, можуть уникнути покарання

Глава райсуду на Рівненщині спільно з адвокатом вимагали 20 тис. грн за непритягнення до адміністративної відповідальності за незаконну вирубку лісу.

Глава райсуду на Рівненщині та адвокат, які вимагали 20 тис. грн за непритягнення до відповідальності, можуть уникнути покарання

Про це повідомляє джерело в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

Глава Володимирецького районного суду Рівненської області Закревський Л.В. і адвокат Мороченець Я.В. затримані під час одержання частини неправомірної вигоди, а саме 10 тис. грн.

За 20 тис. грн вони обіцяли скасувати арешт майна, в цьому випадку деревини, вилученої в рамках провадження у незаконній вирубці лісу, а також не притягувати до адміністративної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.

Судді та адвокату повідомили про підозру, а також провели обшуки за місцями їхнього проживання і роботи. В ході обшуку були виявлені вилучені речі, грошові кошти, а також документи, які мають значення для кримінального провадження.

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За даними джерела, водночас, суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Мовчан Н.В. надала дозвіл тільки на відшукання зазначених предметів і не надала дозволу на їх вилучення. У той ж час, детектив НАБУ визнав вилучені предмети речовими доказами, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Детектив НАБУ направив у ВАКС клопотання про арешт вилученого, проте суддя Мовчан винесла рішення про повернення клопотання через те, що в клопотанні були недотримані вимоги.

Джерело повідомляє, що у судді Мовчан таким чином затягує досудове розслідування, що може призвести до того, що законно вилучені речові докази можуть повернути фігурантам і знищити.

Зазначається, що члени Вищої ради правосуддя (ВРП) не бачать загрози в тому, що суддя Закревський може ховатися від слідства і впливати на свідків, навіть попри те, що Закревський змінив телефонний номер і уникав отримання повісток від НАБУ. Крім того, за даними джерела, у Закревського під час обшуку було вилучено "карту поляка", видану на його ім'я, а також кілька паспортів для виїзду за кордон. Були встановлені часті виїзди в Польщу.

Згідно з даними джерела, в той же час суддя Закревський через своє оточення, в тому числі і через свого кума Полюховича, який є суддею Рівненського апеляційного суду, намагається вплинути на окремих членів Вищої ради правосуддя, а також на суддів ВАКС, щоб уникнути кримінальної відповідальності за вимагання.

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Адвокату Мороченцю Я.М. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів за ч.5 ст.27 (співучасть у злочині), ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди) та ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом) КК України.

А голові Володимирецького районного суду Рівненської області Закревському Л.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.368 та ч.2 ст. 369-2 КК України.

Зазначається, що зараз у ВРП направлено подання прокурора для отримання дозволу на арешт судді.

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