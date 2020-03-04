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04.03.20 12:24

Рішення фракції щодо звільнення Рябошапки немає, - "слуга народу" Корнієнко

Фракція "Слуга народу" не має спільної позиції щодо постанови про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці, заявив перший заступник її голови Олександр Корнієнко.

Рішення фракції щодо звільнення Рябошапки немає, - "слуга народу" Корнієнко

"Я думаю, що сьогодні ми послухаємо виступ Генерального прокурора і будемо робити висновки", - заявив Корнієнко в середу в коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пізніше він додав, що рішення фракції "Слуга народу" щодо відставки Генерального прокурора немає.

"У нас немає рішення фракції з приводу цього (висловлення недовіри Генеральному прокурору. - Ред.)", - додав нардеп.

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці був зареєстрований у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" і "Опозиційна платформа - За життя".

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