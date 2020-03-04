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04.03.20 12:38

Милованов відмовився від посади міністра в новому Кабміні, - ЗМІ

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов залишить свій пост і не обійме посаду міністра в новому складі Кабміну.

Милованов відмовився від посади міністра в новому Кабміні, - ЗМІ

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника агентства, Милованов отримав пропозицію продовжити роботу в новому уряді, проте відмовився від неї.

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"Чинний міністр розвитку економіки і сільського господарства України Тимофій Милованов відмовився від пропозиції очолити нове міністерство в новому уряді. Милованов відхилив пропозицію очолити Міністерство аграрної політики після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським", - пише LIGA.net із посиланням на своє джерело в Мінекономіки.

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