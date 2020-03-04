Зеленський знову приводить до керівництва країною некомпетентний уряд, - нардепка від "ЄС" Южаніна

Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Вона зауважила, що логіка президента Зеленського в питанні звільнення прем’єра Олексія Гончарука та зміни міністрів в уряді не зрозуміла.

"Це якийсь нестримний характер у президента – сьогодні говорити, що все добре і підтримувати прем’єра і дати можливість йому відвітувати в залі, і потім через тиждень говорити про те, що необхідна зміна і так шукати нового прем’єра", – зазначила Южаніна.

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"І самі не підготувалися, і людина не підготовлена, і команди немає ніякої нової у нового прем’єра. Все це абсолютно непрофесійно і не потрібно. Найголовніше, що жодної користі така зміна точно не дасть", – наголосила представниця "Європейської Солідарності".

За словами Южаніної, не зрозуміло як управлятиме економікою країни людина, яка навіть уявлення не має про масштаби економіки країни.

"Мені здається, це просто підставляються певні особи, які зайдуть в уряд. Вони самі, мені здається, попросяться на вихід. У будь-якому випадку вони до осені не допрацюють", – вважає нардепка.

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Вона наголосила, що для виправлення нинішньої ситуації в економіці мають бути призначені підготовлені люди, які проаналізували і знають як зараз робити хоча б перші кроки, щоб вивести економіку з кризи, особливо в умовах ймовірності світової економічної кризи.

"Про майбутнього прем’єра говорять якраз що в нього немає такого стрижня. І, на жаль, того що прем’єр має уміти говорити "ні" і Офісу Президента, і іншим компаніям, які його будуть спонукати до якихось дій і до ухвалення рішень. Якщо цього стрижня не буде у прем’єра, цей прем’єр також не протримається", – зауважила Южаніна.

Депутатка додала, що прізвища нових міністрів, оприлюднені в ЗМІ, "насторожують, бо це люди з абсолютно різними цінностями, з різним розумінням управління країною".

Крім того, вона висловила думку, що позиція депутатів "Слуги народу" щодо призначення нових міністрів або продовження роботи деяких діючих членів уряду не мала значення, бо цих кандидатів вже визначили і просто представили монобільшості.

"Чи можна залишати Милованова міністром? Смішно. Чи можна залишати Малюську міністром? Дивно. Мені здається, що є такі постаті, прізвища я навіть не хочу називати, яких обтрусили від нафталіну і хочуть запропонувати зараз тут", – зауважила депутатка.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.