Обшук у юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, завершено: вилучили телефони, диск до комп'ютера і патрони, - адвокат Галенченко

"Вилучили особисті телефони Маслова, зовнішній диск до його особистого комп'ютера, а також патрони до дозволеної зброї вогнепальної і травматичної", - повідомив "Інтерфакс-Україна" адвокат Маслова Віталій Галенченко, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, підстав для вилучення електроніки і боєприпасів не було.
"Маслов добровільно продемонстрував їм всю електроніку і патрони, надав для огляду. Підстав для вилучення не було, але вони (слідчі. - Ред.) все одно вилучили", - сказав Галенченко.
Він також підкреслив, що вважає необґрунтованим сам обшук.
"Фактично підставою для проведення обшуку стала посада Маслова, про те, що сторона захисту має доступ до акаунту Антоненка та твердження, на які посилається обвинувачення, висмикнуті з контексту і перекручені", - сказав Галенченко.
Разом з тим він зазначив, що співробітники, які проводили обшук, поводилися коректно.
Раніше в середу юрист Масі Найєм повідомив про проведення обшуку у Маслова: "У Леоніда Маслова зараз проходить обшук. Підстава: рішення суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв'язку з тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію" .