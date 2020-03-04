Лазебна, Немчінов, Малюська, Таран і Федоров подали е-декларації як кандидати на посади міністрів у новому Кабміні

Лазебна подала декларацію як кандидат на посаду міністра соціальної політики, Немчінов - міністра Кабінету міністрів, Малюська - міністра юстиції і Таран - міністра оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Михайло Федоров подав електронну декларацію кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України.

Малюська займає пост міністра юстиції, а Федоров - віцепрем'єр-міністра України - міністра цифровий трансформації України в уряді Олексія Гончарука.

Читайте також: Жуковський, Коростельов і Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому Кабміні, - нардеп від "ЄС" Гончаренко