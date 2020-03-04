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04.03.20 14:06

Шмигаль, Лазебна, Немчінов, Таран, Ємець та інші подали е-декларації як кандидати на посади в новому Кабміні (оновлено)

Марина Лазебна, Олег Немчінов, Денис Малюська, Михайло Федоров, Денис Шмигаль, Олексій Чернишов, Ілля Ємець, Вадим Гутцайт, Сергій Бессараб, Олег Коростельов та Андрій Таран подали електронні декларації про майно і доходи за 2019 рік, як кандидати на посади міністрів у новому уряді.

Шмигаль, Лазебна, Немчінов, Таран, Ємець та інші подали е-декларації як кандидати на посади в новому Кабміні (оновлено)

Лазебна подала декларацію як кандидат на посаду міністра соціальної політики, Немчінов - міністра Кабінету міністрів, Малюська - міністра юстиції і Таран - міністра оборони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Михайло Федоров подав електронну декларацію як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України.

Малюська займає пост міністра юстиції, а Федоров - віцепрем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука.

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Також свої е-декларації про майно і доходи за 2019 рік, як кандидати на посади в новому уряді України подали Денис Шмигаль, Олексій Чернишов і Ілля Ємець.

Зокрема, Шмигаль подав декларацію як кандидат на посаду прем'єр-міністра України, Чернишов - міністра розвитку громад і територій, а Ємець - міністра охорони здоров'я.

Крім того, Вадим Гутцайт, Сергій Бессараб та Олег Коростельов також подали електронні декларації про майно і доходи за 2019 рік як кандидати на посади міністрів у новому уряді.

Зокрема, Гутцайт подав декларацію як кандидат на посаду міністра спорту, Бессараб - міністра ветеранів, а Коростельов - віцепрем'єр-міністра з питань оборонної промисловості України.

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