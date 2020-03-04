У військовій прокуратурі ОС створено відділ з розслідування фактів небойових втрат військовослужбовців, - Офіс Генпрокурора

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

"З метою координації діяльності правоохоронних органів під час розслідування та здійснення процесуального керівництва у військовій прокуратурі об’єднаних сил створено відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях цієї категорії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення прийнято керівництвом Офісу Генерального прокурора, в тому числі після зустрічей з членами сімей загиблих в небойовій обстановці військовослужбовців.

Генеральний прокурор уже відправив до військової прокуратури Об'єднаних сил групу досвідчених військовослужбовців військових прокуратур для посилення ефективності роботи.

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В Офісі Генпрорурора повідомили, що як результат, за процесуального керівництва прокурорів військової прокуратури Донецького гарнізону, до суду вже направлено обвинувальний акт щодо командира підрозділу військової частини, який підозрюється у застосуванні фізичного насильства до підлеглого, яке призвело до смерті ( ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Крім того, досліджуються обставини можливої ​​упередженості командування зазначеної частини під час проведення службового розслідування (за його висновком з військовослужбовцям нібито стався нещасний випадок через особисту необережність), а також можливого приховання ними скоєння підлеглим кримінального злочину.

Наразі через неефективність розслідування у деяких провадженнях цієї категорії змінено орган досудового розслідування та подальше слідство доручено слідчим територіальних управлінь ДБР. Окремі провадження відновлено, а передчасно прийняті слідчими рішення у них скасовано. Одночасно з цим змінено групи прокурорів у таких провадженнях із включенням до їх складу працівників новоутвореного відділу. Керівництво ДБР орієнтовано на необхідність забезпечення контролю за розслідуванням цих проваджень.

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Вивчається питання необхідності створення спеціального підрозділу у складі територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, для забезпечення ефективності досудових розслідувань, а також щодо підписання спільної Інструкції правоохоронних органів з питань розслідування кримінальних правопорушень зазначеної категорії.