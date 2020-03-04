Взагалі не чув, що міністра охорони здоров'я відправляють у відставку, - заступник голови МОЗ Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив під час брифінгу.

"Що стосується уряду - є чіткі процедури в законі про органи виконавчої влади, які прописують повністю всю динаміку, як відбувається політична зміна. В разі, якщо буде змінений міністр, будуть змінені і заступники. Не буде змінений міністр - не будуть змінені заступники. Ми працюємо в звичайному для себе режимі і розпланували досить велика кількість заходів. І ми не звертаємо увагу, що відбувається. У разі, якщо скажуть - перезавантаження, ми перезавантажуємося", - заявив він.

За словами Ляшка, він "взагалі не чув, що міністра охорони здоров'я відправляють у відставку".

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"Ми працюємо в команді, сьогодні відбулася чергова скайп-нарада з нашим міністром (Зоряною Скалецькою. - Ред.), ми постійно на зв'язку з нею", - сказав він.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.

Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.

Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.

Пізніше стали відомі і прізвища нових міністрів.