Одеський медуніверситет просить ДБР відкрити справу проти прокурора Острик за тиск і перевищення влади

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як йдеться у зверненні, зараз прокуратура розслідує два кримінальні провадження. Однак замість визначених законом слідчих дій прокурор безпідставно викликає працівників вишу на допити та вимагає надати документи, що не стосуються жодного з розслідувань: штатні розписи, укази про призначення працівників на посади, фінансові плани та звіти, кошториси тощо. Як вважають автори листа, таким чином Острик "незаконно втручається в роботу та господарську діяльність ОНМедУ".



На думку авторів листа, таким чином Острик "незаконно втручається в роботу і господарську діяльність ОНМедУ".

"Ми вважаємо, що Острик чинить неправомірний тиск на працівників Одеського національного медичного університету... Досудове розслідування зводиться до збору інформації на працівників Одеського національного медичного університету та витребування документів, які, очевидно, не мають жодного стосунку до обставин, що підлягають встановленню у відповідних кримінальних провадженнях", – йдеться в документі.



На думку авторів звернення, прокурор діє в інтересах Владлени Дубініної та Костянтина Аймедова, які намагаються захопити університет рейдерським шляхом: "Оксана Острик піддалася незаконному впливу, що призвело до перевищення прокурором своїх повноважень, протиправного впливу та порушення прав працівників ОНМедУ, втручання в діяльність ОНМедУ".

Автори вгледіли в діях прокурора ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), і просять ДБР почати досудове розслідування за зазначеними фактами. Звернення підписали 11 працівників університету.

Нагадаємо, конфлікт навколо ОНМедУ почався влітку 2018 року, коли ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун звільнила ректора Валерія Запорожана та призначила в.о. ректора Костянтина Аймедова, а потім Владлену Дубініну. Окружний адміністративний суд Києва обидва призначення визнав незаконними і заборонив МОЗ призначати свого кандидата на виборну посаду. Прихильники Дубініної й Аймедова кілька разів намагалися захопити виш силовим шляхом. Пізніше проректор Костянтин Талалаєв повідомляв, що рейдерське захоплення перейшло в юридичну площину: роботу вишу блокують щоденними багатогодинними допитами та безпідставними слідчими діями.





