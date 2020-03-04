Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.03.20 14:53

У лютому надходження від акцизного податку перевищили минулорічний показник більш ніж на 34%: приголомшливі результати з надходжень до бюджету, - Верланов

У лютому Державна податкова служба спрямувала до загального фонду держбюджету України 4,4 млрд грн надходжень від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів. При цьому темп росту надходжень, якщо порівнювати з показником минулого року, склав 134,1 %, а саме 1,1 млрд грн.

У лютому надходження від акцизного податку перевищили минулорічний показник більш ніж на 34%: приголомшливі результати з надходжень до бюджету, - Верланов

Про це, як передає Лівий берег, повідомляє ДПС.

"Вперше з моменту визначення Мінфіном індикативів у розрізі підакцизної продукції виконано план за всіма видами, крім електроенергії. Це стало можливим завдяки системним заходам з детінізації, розпочатими Урядом восени. Ми докладемо всіх зусиль, щоб у наступних місяцях цей тренд зберігся", – заявив голова ДПС Сергій Верланов.

У лютому надходження від акцизного податку перевищили минулорічний показник більш ніж на 34%: приголомшливі результати з надходжень до бюджету, - Верланов 01

У Державній податковій службі зауважили, що завдяки вжитим спільним заходам щодо детінізації ринку підакцизних товарів індикативні показники було виконано у повному обсязі із спирту (142,2 %), лікеро-горілчаної продукції (113,3 %), пива (127,0 %), а також тютюнових виробів (100 %).

Також у податковій зазначили, що у розрізі підакцизних товарів найбільший приріст щодо лютого 2019 року відбувся по тютюнових виробах (+71,3 %, або +1,4 млрд грн), лікеро-горілчаній продукції (+24,4 %, або +0,1 млрд грн), спирту (+61,5 %, або +0,004 млрд грн) та пиву (+11,0 %, або 0,03 млрд грн).

Нагадаємо, учора голова податкової Сергій Верланов заявив, що у лютому ДПС перевиконала план з надходжень по ПДВ на 45,4%. Як наслідок, держбюджет тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше запланованого.

Додамо, що за підсумками лютого ДПС перевиконала план з надходжень від податків та зборів до загального фонду бюджету на 2,5 млрд грн. Через це загальні доходи держави, за адміністрування яких відповідає ДПС, склали 37,1 млрд грн.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100