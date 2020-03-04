Коломойський через Голосіївський суд допомагає експрокурору Кулику повернутися до правоохоронних органів

Скандального експрокурора Костянтина Кулика готують для повернення в правоохоронні органи. Для цього справа про його незаконне збагачення намагаються повернути з Вищого антикорупційного суду на розгляд до Голосіївського районного суду Києва, де він може отримати виправдувальний рішення. Про це йдеться в розслідуванні РБК-Україна "Політ Кулика: хто повертає скандального експрокурора в правоохоронці", пише Дзеркало тижня.

Так, за інформацією видання 5 березня в Апеляційному суді Києва розглядатиметься питання про зворотну передачу справи Костянтина Кулика про незаконне збагачення з Вищого антикорупційного суду (ВАКС) в Голосіївський суд.

"Для самого Костянтина Кулика ситуація виглядає таким чином, що Голосіївський суд - це можливість отримати виправдувальний вирок, а значить і можливість займати високі пости з широкими повноваженнями в правоохоронних структурах. Розгляд справи в ВАКС, за всіма прогнозами, принесе експрокурора обвинувальний вирок і закриття можливості працювати в правоохоронних структурах. Таке рішення суду дискредитує роботу Костянтина Кулика на посаді прокурора і ставить під сумнів об'єктивність висунутих їм підозр і звинувачень з ряду кримінальних справ і осіб, проти яких він працював. Особливо враховуючи той факт, що список переслідуваних прокурором Куликом практично ідентичний списку ворогів олігарха Ігоря Коломойського", - наголошується в розслідуванні.

На це вказують і інші експерти. Так, у Центрі протидії корупції, у своєму пості ще від 14 січня 2019 року звинувачували Голосіївський суд у навмисному затягуванні розгляду справи Костянтина Кулика. У коментарі РБК-Україна експерт центру Андрій Савін, говорячи про перспективи Кулика відновитися на посаді заявив, що у Центрі протидії корупції не вірять в такий варіант розвитку подій.

"Це малоймовірно. Він не пройшов переатестацію, що за законом є умовою для подальшого перебування на службі. Швидше за все, що він буде і далі використовувати свої зв'язки в судах, щоб отримувати вигідні їй рішення. Але поновитися в старій посаді – навряд чи", - додав у коментарі РБК-Україна Савін.

Однак, вже з'являлася інформація, що Кулик може отримати посаду в СБУ, і враховуючи його прагнення "відбілитися" через рішення суду, він може претендувати на посади в правоохоронних органах. Особливо враховуючи можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.