Мінфін перевірив 24,5 млн пільговиків та отримувачів субсидій: 27,4 млн гривень підлягають поверненню в бюджет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Мінфіні у відповідь на запит УП.

"У 2019 році верифікацією було охоплено 8,8 мільйона отримувачів житлових субсидій та членів їхніх сімей, 10,2 мільйона пільговиків та членів їхніх сімей, 5,5 мільйона отримувачів допомог та членів їхніх сімей.

За результатами верифікації Мінфіном підготовлено 12,9 мільйона рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, для додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, у тому числі: 6,2 мільйона рекомендацій щодо пільг, 3,9 мільйона – щодо субсидій, 2,8 мільйона – щодо допомог", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні додали, що лише за жовтень 2019 року було підтверджено 14 тисяч 737 випадків неправомірних виплат на суму 27,4 мільйона гривень, яка підлягає поверненню до бюджету.

Зокрема, мають повернути назад до бюджету 13,7 мільйона гривень субсидій, 2,6 мільйона гривень пільг та 11,1 мільйона гривень допомог.

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Зазначається, що основні порушення, які виявляли під час перевірки отримувачів субсидій та соцвиплат, це – наявність у пільговиків незадекларованого нерухомого майна, транспортних засобів, земельних ділянок, здійснення ними коштовних покупок або оплати послуг на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень.

Крім того, встановлено випадки надання пільг, нарахування і виплати допомог та субсидій померлим громадянам.

Перевірки нарахувань Мінфін здійснює на підставі закону "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".

Статтею 7 цього закону передбачено скасування неправомірних виплат, а також заходи щодо повернення та/або стягнення сум неправомірно отриманих коштів. Цим займаються органи, які здійснюють державні виплати.

У Мінфіні додали, що верифікація виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі шляхом проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої за кожним отримувачем державної виплати.

Перевірки здійснюються автоматизовано за розробленими методиками та алгоритмами.

У разі виявлення порушення Мінфін надає органам, що здійснюють державні виплати, рекомендації для проведення додаткової перевірки. У таких рекомендаціях зазначаються типи виявлених порушень.

Рішення щодо припинення або зупинення виплати ухвалюється виключно органом, що здійснює державні виплати.

Нагадаємо, раніше народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя" і "Батьківщини" поскаржилися в Конституційний суд на закон про верифікацію та моніторинг державних виплат – відповідне конституційне подання зареєстроване у КС.