Новим міністром ветеранів буде Бессараб, - Коляда

"У Мінветеранів буде новий глава ... Сергій Бессараб", - сказала Коляда в коментарі "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

Бессараб народився 13 листопада 1955 року в селі Старі Кодаки Дніпропетровської області. У 1977 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім. М.Фрунзе, в 1990 році - Військову академію ім. М.Фрунзе і у 2002 році - Національну академію оборони України.

З 2002 року - начальник штабу - перший заступник командувача армійського корпусу Північного оперативного командування.

З 2005 року - начальник територіального управління "Північ".

З травня 2007 року - командир 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України. Начальник Дніпропетровського гарнізону.

З травня 2012 року - перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

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З 2015 року генерал-лейтенант Бессараб обіймає посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.