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04.03.20 15:20

Комітет Ради рекомендує нардепам розглянути проєкт постанови про недовіру Генпрокурору Рябошапці

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування щодо проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці, сказав глава комітету Денис Монастирський.

Комітет Ради рекомендує нардепам розглянути проєкт постанови про недовіру Генпрокурору Рябошапці

"Надійшла пропозиція стосовно того, щоб рекомендувати Верховній Раді на пленарному засіданні визначитися шляхом голосування щодо ухвалення або відхилення проєкту постанови Верховної Ради про висловлення недовіри генпрокурору Рябошапці", - сказав Монастирський на засіданні комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більшістю голосів члени комітету підтримали цю пропозицію.

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Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

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