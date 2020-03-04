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04.03.20 15:39

У разі поширення коронавірусу в Україні МОЗ рекомендуватиме закривати школи, дитсадки і ТРЦ, - головний санлікар Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що МОЗ рекомендуватиме закривати школи, садочки, кінотеатри, музеї і торгово-розважальні центри в разі зараження коронавірусом всередині країни, тобто незавезеного випадку інфікування.

У разі поширення коронавірусу в Україні МОЗ рекомендуватиме закривати школи, дитсадки і ТРЦ, - головний санлікар Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.

"Якщо зафіксований навіть один випадок передачі всередині країни - випадок, який не буде пов’язаний з подорожжю з країни, де зафіксований випадок коронавірусної інфекції – ми одразу будемо рекомендувати органам місцевого самоврядування на тій території, де буде зафіксовано цей випадок, вводити обмежувальні протиепідемічні заходи – закривати школи, дитячі садочки, музеї, кінотеатри, торгово-розважальні центри", - заявив він.

Також він відзначив, що МОЗ вводитиме додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи у разі виявлення завезеного випадку, але "за наявності великого випадку контактів".

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