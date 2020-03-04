Маслов про обшуки: Дешеве бичаче жлобство - прийти до свідка захисту, щоб нібито вилучити в нього речові докази

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив ексчлен Громадської ради доброчесності, юрист, старший розвідник 92-ї ОМБр (тепер у резерві) Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"#чорт і його клоуни привітали мене з вчорашнім днем народження. Всіх вітаю. Я вже на роботі і завдяки команді моїх улюблених клієнтів Техно Ёж тепер знов з телефоном і в строю. Я - професіонал, дружина і діти - сім'я військового розвідника, отже ніякої моральної шкоди не завдано, лише матеріальна. Я не сакральна жертва, не терпіла, а живе віддзеркалення тупості сраних пінкертонів", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшук у юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, завершено: вилучили телефони, диск до комп'ютера і патрони, - адвокат Галенченко

"Коротко. Що відбулося? У мене проведено обшук на тій підставі, що я володію телефоном і акаунтами Андрія Антоненка (зі статусом спеціаліста від захисту). Все це зберігається на робочому місці адвокатів Дмитро Круговий та Vitali Galenchenko, їх обшукувати не можна, а у мене вдома нічого такого, звісно, нема. Поводилися коректно. Вилучили мій телефон і усі набої, що були в сейфі - як з гумовими кулями так і 7,62х39, один (варений) патрон від ПМ та кулю КПВТ. Старий терабайтник. Все", - додав Маслов.

"Дешеве бичаче жлобство - прийти до свідка захисту щоб нібито вилучити у нього речові докази захисту. Насправді, щоб сказати гучно всім: МИ - ТУПЕ НЕВІГЛАСНЕ БИДЛО, А НІЯКЕ НЕ СЛІДСТВО, ЗАМІСТЬ ПОШУКУ ДОКАЗІВ МИ ДЕМОНСТРУЄМО СВОЄ БИДЛЯЧЕСТВО. Цю мету досягнуто, вітаю, Ірсін Бірісіч", - акцентував юрист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, відбувається обшук, - Масі Найєм

"Кумедні моменти. Обшук проводив слідчий Катинський, якого ми обґрунтовано підозрюємо у злочині (ч.1 ст. 374 ККУ), про що є ухвала суду. Підозрюваний проводив обшук у свідка. Згідно з ухвалою, клоуни прийшли шукати у мене зокрема МАГНІТИ (!), а у мене холодильник вбудований і магнітів на ньому нема. Дякую усім друзям, хто примчав. Це було приємно", - додав Маслов.

Раніше в середу юрист Масі Найєм повідомив про проведення обшуку в Маслова: "У Леоніда Маслова зараз відбувається обшук. Підстава: рішення суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв'язку з тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію".