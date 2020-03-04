Дезінфекція транспорту триватиме незалежно від поширення коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Стосовно дезінфекції транспорту ще 3 лютого було ухвалено розпорядження Кабміну, яким затверджено національний план. Там чітко прописано, що органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади разом із суб’єктами господарювання мають забезпечити посилений режим дезінфекції на транспортних об’єктах, масового перебування людей, оскільки це є одним із профілактичних елементів запобігання поширенню ГРВІ, в тому числі і коронавірусу", - повідомив він.

За словами Ляшка, ці заходи є обґрунтованими в сезон підвищеної захворюваності на грип та ГРВІ і незалежно від того, чи буде у нас поширення коронавірусної інфекції чи не буде – такі заходи будуть позитивно впливати і зменшувати кількість інших ГРВІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі поширення коронавірусу в Україні МОЗ рекомендуватиме закривати школи, дитсадки і ТРЦ, - головний санлікар Ляшко