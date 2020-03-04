Окупаційний "суд" визнав кримськотатарського правозахисника Машаріпова "терористом" і відправив його в психіатричну лікарню

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Ялтинським міським судом винесено постанову про застосування щодо Юнуса Машаріпова примусових заходів медичного характеру в стаціонарі з інтенсивним спостереженням. Захист має намір оскаржити це рішення в апеляції", - повідомив адвокат Машаріпова Олексій Ладин.

Нагадаємо, 27 вересня 2017 року невідомі напали на ялтинця Юнуса Машаріпова. Побили, а потім доставили в будівлю управління ФСБ в окупованій Ялті, де його допитували про часті поїздки на материкову Україну.

Проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням у виготовленні вибухових пристроїв, які, як стверджується в матеріалах справи, Юнус Машаріпов виготовив сам і перевіз їх на ділянку місцевості на Севастопольському шосе в 50 м від храму Святого Архистратига Михаїла Російської православної церкви, розташованого в селищі Ореанда в Ялті. З їхньою допомогою він нібито планував підпалити ліс на території окупованої Ялти, щоб "дестабілізувати соціально-політичну обстановку в регіоні".

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27 вересня 2017 року Ялтинський "суд" заарештував Машаріпова. Під час засідання обвинувачений заявив про тортури, однак реакції суду не було. Від дачі показань Машаріпов відмовився за 51-ю статтею Конституції.

Лікарі Кримської республіканської психіатричної лікарні визнали Машаріпова "неосудним".

У заяві, яку він передав із СІЗО окупованого Криму в 2017 році, він розповів, що з 2014 року займався правозахисною діяльністю, "повідомляючи організаціям про порушення прав дітей, інвалідів, пенсіонерів". Після цього Машаріпова почали бити і катувати електричним струмом. Активіст детально описав в листі, що йому довелося обмовити себе. У свідченнях, які, за словами Машаріпова, були отримані під тортурами, він вказав, що був "агентом СБУ і виконував їх завдання". Його змусили повторити показання під камеру, знявши при цьому кілька дублів". Текст заяви він направив чинному тоді президенту України - Петру Порошенку та екскерівнику управління ФСБ по Криму і Севастополю Віктору Палагіну. 1 грудня 2017 року цю інформацію було опубліковано низкою українських і російських видань.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Юнуса Машаріпова політв'язнем.

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