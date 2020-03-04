Росіяни чинять у Сирії військові злочини, - комісія ООН

Про це йдеться у звіті комісії ООН з розслідування подій у Сирії, інформує Цензор.НЕТ.

За даними комісії, авіація РФ щонайменше двічі завдавала невибіркових ударів по цивільних районах, що можна розцінювати як військовий злочин.

Йдеться про удар по ринку міста Мааррет-ен-Нууман (провінція Ідліб) 22 липня 2019 року, унаслідок якого загинули 43 людини, включно із чотирма дітьми, як мінімум 109 (зокрема 18 дітей і 15 жінок) зазнали поранень. Другий описаний удар був завданий по табору біженців у районі міста Хасс (Ідліб) 16 серпня того ж року. Тоді загинуло 20 осіб, зокрема вісім жінок, одна з яких була вагітною, і шестеро дітей; понад 40 осіб були поранені.

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"З огляду на наявні докази, включно зі свідченнями, відеоматеріалами, зображеннями, перехопленням переговорів пілотів, комісія дійшла висновку, що російські літаки брали участь в обох інцидентах і що в кожному з цих випадків атаки російських ВПС не були спрямовані на конкретну військову ціль, що рівнозначно військовому злочину - здійснення невибіркових атак у цивільних районах", - йдеться в документі.

Звіт охоплює період з липня 2019 року по лютий 2020 року.

У Кремлі відкинули звинувачення комісії ООН, повідомляє російський "Интерфакс".

"Ми рішуче відкидаємо подібні звинувачення", - сказав журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, у звіті не згадується наступ антиасадівських сил на цій території, що робить висновки комісії однобокими.

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