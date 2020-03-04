Підтримуємо реформування органів прокуратури під керівництвом генпрокурора Рябошапки, - Консультативна місія ЄС

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці місії у фейсбуці.

"Консультативна місія ЄС в Україні активно підтримує реформування Офісу Генерального прокурора і вважає, що реформа під керівництвом чинного Генерального прокурора, яка наразі триває, є одним із найбільш всебічних і змістовних зусиль щодо реформування у секторі цивільної безпеки за останні роки. Зокрема, це включає поточний процес атестації. З огляду на те, що Офіс Генерального прокурора є ключовою інституцією в системі кримінального правосуддя, Місія підтримує значущі кроки із реформування задля перезавантаження прокуратури в Україні, щоби зробити її відкритою, незалежною та прозорою", - йдеться в заяві, опублікованій у середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради рекомендує нардепам розглянути проєкт постанови про недовіру Генпрокурору Рябошапці

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".