Усі автовокзали Києва та області продали з аукціону за 230 млн гривень

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ФДМ.

"Об’єкт буде передано новому власнику за 230 897 987 грн. Загалом, в аукціоні взяли участь 3 учасники, а ціна продажу підприємства зросла майже на 18%", - сказано в повідомленні.

В системі розкриття даних Prozorro.Продажі зазначено, що в аукціоні взяли участь ТОВ "Октан Про" (запропонувала 195 944 640 грн), ТОВ "Барвінок - Інвест" (201 400 000 грн), і ТОВ "Бастіон-Груп" (230 897 987 грн).

У повідомленні про намір укласти договір вказана компанія Бастіон-Груп.

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Продати "Київпассервіс" вдалося з другого разу: на попередній аукціон не заявився жоден учасник. Після цього Фонд держмайна розкрив інформацію про підприємство та опублікував сотні його документів, що дозволило залучити бажаючих.

"Ми дуже сподіваємося, що приватний інвестор зможе реконструювати вокзали, дати їм "нове життя", - зазначив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

У власності Київпассервісу шість автостанцій у столиці - АС "Центр", АС "Дарниця", АС "Полісся", Центральний автовокзал, АС "Південна", АС "Дачна" - і вісімнадцять у Київській області.