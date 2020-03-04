Рада, можливо, збереться на позачергове засідання завтра для вирішення питання про звільнення Рябошапки, - "слуга народу" Корнієнко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Після звіту (Рябошапки. - Ред.) немає в порядку денному питання про ухвалення рішення (про відставку - ред), тому скликається позачергове засідання щодо Рябошапки на завтра", - повідомив він.

Заступник голови фракції "Слуга народу" зазначив, що на даний момент йде збір підписів депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Щоб воно відбулося, необхідна письмова згода 150 народних депутатів.

"Йде збір підписів депутатів про позачергове засідання Верховної Ради. Наскільки я попередньо поговорив зі спікером, єдина можливість завтра це провести - це 18:30", - додав Корнієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити не можуть", - генпрокурор Рябошапка про намір "слуг народу" відправити його у відставку. ВIДЕО

Корнієнко повідомив, що станом на 13:30 середи, вже близько 70 парламентаріїв підписали постанову про необхідність проведення позачергового засідання Верховної Ради і що шанси зібрати необхідні 150 підписів за це досить великі. Він також додав, що постанову за висловлення недовіри Генеральному прокурору підтримало вже 227 народних депутатів.

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці був зареєстрований у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Також читайте: Підтримуємо реформування органів прокуратури під керівництвом генпрокурора Рябошапки, - Консультативна місія ЄС