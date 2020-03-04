За два місяці 2020 року невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 із них - провал надходжень від митниці, - Зеленський

Про це він заявив на позачерговому засіданні Ради, передає Цензор.НЕТ.

"За два місяці невиконання бюджету майже 16 млрд грн. Ми маємо говорити правду. 13 із них - провал надходжень від митниці", - заявив Зеленський.

За його словами, це означає, що контрабанда повністю не зникла.

"Нам розповідали про рішучу і безкомпромісну боротьбу з контрабандою. Але зараз це має такий вигляд, що в цій боротьбі контрабанда відправила митницю в нокаут. Це потрібно змінити. Митниця має збирати не лайки в Фейсбуці, а кошти в державну казну", - підкреслив він.

Читайте також: Держбюджет за 2019 рік не виконано на 3,7%, - глава Держказначейства Слюз