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04.03.20 16:31

За два місяці 2020 року невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 із них - провал надходжень від митниці, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Держбюджет не виконано майже на 16 млрд грн.

За два місяці 2020 року невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 із них - провал надходжень від митниці, - Зеленський

Про це він заявив на позачерговому засіданні Ради, передає Цензор.НЕТ.

"За два місяці невиконання бюджету майже 16 млрд грн. Ми маємо говорити правду. 13 із них - провал надходжень від митниці", - заявив Зеленський.

За його словами, це означає, що контрабанда повністю не зникла.

"Нам розповідали про рішучу і безкомпромісну боротьбу з контрабандою. Але зараз це має такий вигляд, що в цій боротьбі контрабанда відправила митницю в нокаут. Це потрібно змінити. Митниця має збирати не лайки в Фейсбуці, а кошти в державну казну", - підкреслив він.

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