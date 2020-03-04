Не красти - це занадто мало. Потрібні нові мізки, - Зеленський про Кабмін Гончарука. ВIДЕО

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з трибуни Верховної Ради на позачерговому засіданні парламенту, передає Цензор.НЕТ

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"Я впевнений, що будь-яка влада робить крок у прірву, коли втрачає три головні речі - пам'ять, слух і зір. Коли влада забуває свої обіцянки, перестає чути звичайних людей, не бачить необхідності в змінах. Це не про нас", - заявив Зеленський .

"Будьмо об'єктивними - цей уряд має досягнення. Це зниження інфляції, облікової ставки НБУ, боротьба з тіньовими ринками, зокрема, гральний бізнес і нелегальні АЗС. Це початок приватизації державних підприємств, які розкрадалися всі ці роки. Це кредити малому і середньому бізнесу . Зменшення ролі держави в економіці нашої країни. Але правда в тому, що сьогодні українцям цього мало. Це перший уряд, де немає топкорупції. Але не красти - це занадто мало. Це уряд нових облич. Але обличчя - це занадто мало. Потрібні нові мізки і нові серця", - констатував Зеленський.

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