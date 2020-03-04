Уряд не зміг зробити так, щоб українці по всій країні відчули зменшення платіжок за тепло, - Зеленський

Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уряд провалив інформаційну кампанію і роботу з місцевою владою і монополістами, яка дозволила б українцям по всій країні відчути зменшення платіжок за тепло.

"Фактично, я думаю, що уряд провалив роз'яснювальну роботу. Це найважливіше - роз'яснювальна кампанія, комунікація та робота з місцевою владою. Для того, щоб люди у всіх регіонах відчули на собі зменшення платіжки за тепло", - підкреслив Зеленський.

"Ми знизили ціну на газ. Сьогодні ціна на 35% нижче, ніж минулорічна, і найнижча за останні чотири роки. Але люди заплуталися через хаос з платіжками в січні і лютому. Десь вони стали менше, десь ні. Комусь нарахували абонплату за доставку газу наперед, десь порахували тим, хто взагалі газом не користується", - додав він.

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