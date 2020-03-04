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04.03.20 16:34

Зеленський - міжнародним партнерам: Наш курс на євроінтеграцію, в НАТО, припинення війни і реформи залишається незмінним

Президент України Володимир Зеленський запевнив міжнародних партнерів у незмінності курсу України.

Зеленський - міжнародним партнерам: Наш курс на євроінтеграцію, в НАТО, припинення війни і реформи залишається незмінним

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з трибуни Верховної Ради на позачерговому засіданні парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо хочу звернутися до наших міжнародних партнерів. Ми цінуємо і вдячні за вашу підтримку. І наш курс залишається незмінним. Це і євроінтеграція, і вступ до НАТО. Це завершення війни на Донбасі і повернення всіх наших територій. Ми і далі будемо рухатися шляхом реформ у всіх сферах. Курс України - не є помилкою. І окремі помилки допущено під час руху цим курсом", - сказав Зеленський.

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