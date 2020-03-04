Пенсійний фонд - неефективна машина, яка на своє утримання проїдає 5 млрд грн, - Зеленський

Про це він заявив під час позачергового засідання у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Більш ніж 11 млн пенсіонерів. Реальний план про підняття їхніх пенсій, він на жаль, може є десь, але комунікаційно він відсутній, ми нічого не чули. Суспільство про це нічого не чуло. Велика частина пенсіонерів отримує менше 2 тис. грн, індексація пенсій зараз не проведена. Програма підвищення пенсій для людей 80 років поки що не реалізована", - повідомив Зеленський.

За його словами "Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка тільки на своє утримання проїдає 5 млрд грн".

"На тлі цього пенсіонери та інші соціально незахищені категорії громадян мають тільки одне запитання: "а за що так із нами і що з нами буде далі?", - додав глава держави.

Читайте також: У 2020 році плануємо провести міжнародний аудит Пенсійного фонду. Потрібно розібратися, що там відбувається, - Гончарук