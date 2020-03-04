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04.03.20 16:55

Я жодного разу не отримав незаконної команди, - Гончарук подякував Зеленському. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подякував президенту Володимирові Зеленському та висловив впевненість щодо продовження курсу реформ.

"Я досить оптимістичний щодо нашого майбутнього. Я вважаю, що у нас дуже хороший президент, він порядна і чесна людина. Я жодного разу не отримав незаконної команди, не було навіть натяків на якусь нечесну гру", - сказав Гончарук, виступаючи з трибуни парламенту в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гончарук пов'язав збільшення критики щодо його політики з рішенням уряду про зміну менеджменту, зокрема на "Центренерго".

"Але це не єдина компанія (де уряд змінив керівництво. - Ред.). Ми перекрили багато тіньових схем, тому на нас вилилися тонни бруду в ЗМІ", - сказав він.

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