Я жодного разу не отримав незаконної команди, - Гончарук подякував Зеленському. ВIДЕО

"Я досить оптимістичний щодо нашого майбутнього. Я вважаю, що у нас дуже хороший президент, він порядна і чесна людина. Я жодного разу не отримав незаконної команди, не було навіть натяків на якусь нечесну гру", - сказав Гончарук, виступаючи з трибуни парламенту в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Гончарук пов'язав збільшення критики щодо його політики з рішенням уряду про зміну менеджменту, зокрема на "Центренерго".

"Але це не єдина компанія (де уряд змінив керівництво. - Ред.). Ми перекрили багато тіньових схем, тому на нас вилилися тонни бруду в ЗМІ", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не красти - це занадто мало. Потрібні нові мізки, - Зеленський про Кабмін Гончарука. ВIДЕО