Главою МЗС буде Кулеба, а віце-прем'єром з євроінтеграції - Пристайко, - "слуга народу" Верещук

Про це повідомила журналістам глава підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

При цьому, за її інформацією, чинний глава МЗС Вадим Пристайко не йде з уряду - він обійме посаду, яку зараз займає Кулеба, тобто стане віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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"Окремо буде міністр оборони проголосований і міністр закордонних справ. Ви побачили, що не можна голосувати за одну людину як віце-прем'єра з питань європейської інтеграції та міністра закордонних справ. Тому главою МЗС буде Кулеба, а міністром з питань європейської інтеграції буде Пристайко", - сказала Верещук

"Ми будемо голосувати пакетно, але з переліком посад і прізвищ. Тобто ті прізвища, які будуть прочитані - вони будуть проголосовані", - додала депутатка.

Вона повідомила, що переговорний процес щодо призначень до Кабінету міністрів ще триває. "Бракує міністра освіти, міністра культури і МінАПК, тобто економіки", - зазначила Верещук, пише Інтерфакс-Україна