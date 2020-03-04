Резніков і Криклій подали електронні декларації як претенденти на посади міністрів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Резніков подав декларацію як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а Криклій - міністра інфраструктури.

Раніше Денис Шмигаль також подав декларацію як кандидат на посаду прем'єр-міністра України, Михайло Федоров - віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України, Марина Лазебна - міністра соціальної політики, Олег Немчінов - міністра Кабінету Міністрів, Денис Малюська - міністра юстиції, Андрій Таран - міністра оборони, Олексій Чернишов - міністра розвитку громад і територій та Ілля Ємець - міністра охорони здоров'я, Вадим Гутцайт - міністра спорту, Сергій Бессараб - міністра ветеранів та Олег Коростельов - віцепрем'єр-міністра з оборонної промисловості України.

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Шмигаль є віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій, Федоров - віцепрем'єром - міністром цифрової трансформації України, а Малюська обіймає посаду міністра юстиції в уряді Олексія Гончарука.