Уманський подав декларацію як претендент на посаду міністра фінансів

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить його декларація на сайті Національного агентства з протидії корупції.
Згідно з декларацією, Уманський торік заробив 303 тис. грн як заробітну плату в "Укргазбанку" і ще 40 тис. грн - в ТОВ "Процар".
Він також задекларував понад 95 тис. грн на рахунках в "Укргазбанку".
41-річний Ігор Уманський двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів - в 2008-2010 роках у команді Віктора Пинзеника, після звільнення якого виконував обов'язки міністра, і в 2014-2015 роках у команді міністра Наталії Яресько.