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04.03.20 17:14

Уманський подав декларацію як претендент на посаду міністра фінансів

Експерший заступник міністра фінансів Ігор Уманський претендує на посаду глави Міністерства фінансів.

Уманський подав декларацію як претендент на посаду міністра фінансів

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить його декларація на сайті Національного агентства з протидії корупції.

Згідно з декларацією, Уманський торік заробив 303 тис. грн як заробітну плату в "Укргазбанку" і ще 40 тис. грн - в ТОВ "Процар".

Він також задекларував понад 95 тис. грн на рахунках в "Укргазбанку".

41-річний Ігор Уманський двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів - в 2008-2010 роках у команді Віктора Пинзеника, після звільнення якого виконував обов'язки міністра, і в 2014-2015 роках у команді міністра Наталії Яресько.

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