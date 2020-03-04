МЗС і РНБО працюють над тим, щоб забрати в Ірану чорні скриньки збитого літака МАУ, - Пристайко

Про це повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко на пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли ми говоримо про те, що вони (іранці, – ред.) повинні передати або, скажімо, вивчити зміст без затримок, ми маємо на увазі якийсь розумний період. На нашу думку - всіх п'яти націй і взагалі встановлена практика - ми можемо говорити десь про місяць, коли дається право цій нації спробувати видобути інформацію і поділитися з групами розслідування. На сьогодні вже минув понад місяць, і ми вважаємо, що ми маємо достатньо підстав говорити про те, що Іран не має достатніх технічних і людських та інших можливостей для того, щоб отримати необхідну нам інформацію", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що саме у зв'язку з цим МЗС і РНБО України активно працюють над тим, щоб забрати чорні скриньки збитого літака "МАУ". "Україна має забрати ці чорні скриньки, щоб допомогти з розслідуванням і встановити зрештою правду", - сказав він.

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За словами міністра, цю роботу буде завершено найближчим часом, і про результати буде повідомлено.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.