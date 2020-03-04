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04.03.20 17:17

"Голос" вимагає поіменного голосування за кожного міністра

Партія "Голос" наполягає на поіменному голосуванні за кожного кандидата на посаду прем'єр-міністра в новому уряді.

"Голос" вимагає поіменного голосування за кожного міністра

Про це заявив лідер партії Святослав Вакарчук, повідомляє з Ради кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми як фракція "Голос" вимагаємо, щоб голосування і подання урядових міністрів відбувалося поіменно. Стосовно кожного міністра з поданням програми, з конкретними зрозумілими їхніми пропозиціями", - сказав він.

Вакарчук зазначив, що зараз ніхто не знає людей, яких вносять на посади міністрів.

"Монобільшість повторює помилку, яку зробили 6 місяців тому - в турборежимі швиденько всіх призначили", - пояснив нардеп.

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